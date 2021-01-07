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Шоу-бизнес

«Не, так вышло»: Леся Никитюк «опростоволосилась» с рождественским фото

14:56 7 января 2021
Никитюк

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая встретила Новый год в Карпатах, оконфузилась с рождественским снимком.

В Instagram-аккаунте телеведущая опубликовала свое фото на фоне горящих гирлянд, а на заднем плане «засветилась» реклама MasterCard.

Никитюк, которая довольно популярна в соцсети и зарабатывает на рекламе, на замечание подписчицы ответила, что в данном случае это получилось случайно.

Напомним, Никитюк усиленно «сватают» во второй сезон проекта «Холостячка». Видеть телеведущую в шоу хотят не только ее поклонники, но и коллеги по цеху.

Фото Instagram/lesia_nikituk

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