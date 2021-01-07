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Шоу-бизнес

«Помолитесь за моего отца»: сын Григория Чапкиса сообщил о его повторной госпитализации

16:38 7 января 2021
Григорий Чапкис

90-летнего украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса, который недавно попадал в больницу с двусторонним воспалением легких, вновь экстренно госпитализировали. Об этом его сын Грег в четверг, 7 января, сообщил в сториз своего Instagram.

Грег Чапкис просит помолиться за отца, сообщая, что Григорий Чапкис снова попал в больницу. О подробностях произошедшего он не написал. Официальной информации о состоянии здоровья артиста пока нет.

Напоминаем, украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса после госпитализации, произошедшей из-за воспаления легких, выписали домой. При этом он чувствовал себя уже намного лучше, хотя ранее находился далеко не в оптимальном психологическом состоянии и признавался, что у него появился страх смерти.

Фото: Instagram

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