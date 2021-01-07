Дядя Жора показал, какой урожай собрал в Доминикане

Известный шоумен дядя Жора (Вадим Мичковский), который после празднования дня рождения жены перенес инсульт, отдыхает в Доминиканской республике. Фото оттуда он опубликовал в своем Instagram.

«Рванул на заработки в Доминикану. Кокос сейчас хорошо идет», — написал дядя Жора. На снимке он везет целую тачку кокосовых орехов.

Подписчики впечатлены кадром — поставили тысячи лайков и сделали много комментариев: «Настоящий мужчина-добытчик всегда знает, как и где деньги заработать», «Как же я вам завидую! Но не черной завистью», «У девочек на локациях фотосессии, а папа — добытчик».

Ранее сообщалось, что дяде Жоре довелось пережить клиническую смерть. В уличной драке ему нанесли 13 ножевых ранений, пробили легкое, выжить удалось только чудом.

Фото: Instagram дяди Жоры

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