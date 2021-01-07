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«Вот и ответочка Карпович прилетела»: Муцениеце поздравила с Рождеством с намеком на Прилучного

19:49 7 января 2021
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце, жена актера Павла Прилучного, которого сильно избили в ночном клубе, опубликовала в своем Instagram пост, по мнению фолловеров, адресованный актрисе Мирославе Карпович.

«Как здорово не манипулировать интересом своего зрителя! И знать, что именно это его держит. Можно орать, что ты не публичен и продавать билеты на свою публичность, а можно быть собой. Время всегда все распределяет. Я рада тому, как все распределилось. Какой же Бог крутой судья», — написала Агата Муцениеце.

Учитывая, что звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович практически ежедневно проведывала Павла Прилучного в больнице и затем опубликовала совместное с ним фото, многие сочли, что пост Муцениеце адресован именно ей. При этом Карпович ранее не хотела делать личную жизнь достоянием общественности.

Среди комментариев: «Вот и ответочка Карпович прилетела после ее поста», «Правильно вы написали, время все покажет и расставит на свои места».

Напомним, Мирославу Карпович заметили в особняке Павла Прилучного.

Фото: Instagram Агата Муцениеце

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