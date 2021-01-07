Дочь Меладзе «отметила» Рождество в больнице с серьезной травмой

Арина, младшая дочь Валерия Меладзе от первого брака, в Рождество попала в больницу с травмой. Об этом сообщает СтарХит.

«Прекрасное начало нового года, — написала она и добавила плачущий смайлик. — Сломать шею в Рождество», — сделал пост в своей соцсети 18-летняя Арина, дочь Валерия Меладзе и Ирины Малухиной.

Она также опубликовала кадры из госпиталя, но затем удалила их. В результате подписчики решили, что полученные травмы, возможно, не настолько серьезные, так как Арина пользуется смартфоном и с определенной иронией относится к ситуации.

Обстоятельства получения девушкой травмы пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что возлюбленная певца Валерия Меладзе показала свои фото из бассейна.

Фото: Instagram Арины Меладзе

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