28.20 / 28.46 34.37 / 34.84
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Крылатый» Горбунов с Осадчей покрасовались в самом высоком небоскребе мира

21:56 7 января 2021
Юрий Горбунов

Украинский актер, режиссер и шоумен Юрий Горбунов, ранее вызвавший критику в сети из-за визита на политическое шоу, вместе со своей женой Катей Осадчей побывал в высочайшем небоскребе «Бурдж-Хали́фа» в Дубае. Фото из сверхвысокого здания телеведущий выложил в своем Instagram.

«Смотровая площадка на 148-м этаже пока самого высокого здания в мире. 40 лет назад здесь была сплошная пустыня, а теперь большой мегаполис, есть на кого равняться», — написал Юрий Горбунов.

«Равняться на тех у кого есть нефть. Ок, только надо передвинуть Украину чуть географически», — иронично прокомментировал пост Горбунова один из фолловеров.


Напоминаем, поклонники неоднозначно отреагировали на поздравление украинцев с Новым годом звездной парой Горбунова и Осадчей.

Фото: Instagram Юрия Горбунова

452

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
артисты

«Квартал 95» признал свои ошибки

Королева с сыном

«Вот это Дева Мария»: Лолита не смогла сдержать эмоций от рождественского фото Наташи Королевой

Объявление о карантине

С 8 января Украина вводит «зимний карантин»: что будет запрещено

Никитюк

«Не, так вышло»: Леся Никитюк «опростоволосилась» с рождественским фото

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер