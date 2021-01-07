«Крылатый» Горбунов с Осадчей покрасовались в самом высоком небоскребе мира

Украинский актер, режиссер и шоумен Юрий Горбунов, ранее вызвавший критику в сети из-за визита на политическое шоу, вместе со своей женой Катей Осадчей побывал в высочайшем небоскребе «Бурдж-Хали́фа» в Дубае. Фото из сверхвысокого здания телеведущий выложил в своем Instagram.

«Смотровая площадка на 148-м этаже пока самого высокого здания в мире. 40 лет назад здесь была сплошная пустыня, а теперь большой мегаполис, есть на кого равняться», — написал Юрий Горбунов.

«Равняться на тех у кого есть нефть. Ок, только надо передвинуть Украину чуть географически», — иронично прокомментировал пост Горбунова один из фолловеров.



Напоминаем, поклонники неоднозначно отреагировали на поздравление украинцев с Новым годом звездной парой Горбунова и Осадчей.

Фото: Instagram Юрия Горбунова

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