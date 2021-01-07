«Не хочу становиться старше»: 71-летняя Пугачева поразмышляла о возрасте
Российская певица Алла Пугачева уверена, что, если хочешь, то можешь в любом возрасте петь, как в юности. Об этом она заявила в своем Instagram.
«Мне говорят, что в 37 лет нельзя петь так, как в 17. Но почему? А если я не хочу становиться старше? Я не хочу себя переделывать», — написал Алла Пугачева.
Мнения подписчиков по поводу этого высказывания разделились. Некоторые согласны с 71-летней певицей: «Алла Борисовна вам можно и нужно и в 100 лет петь. Будьте счастливы и молоды душой!«
Но есть и те, кто не верит в возможность, высказанную Пугачевой: «Сколько не старайся, все равно годы берут свое», «Ну, предположим, вам 37 наоборот. Не напрягайтесь. Это же очевидно».
Напомним, Пугачева удивила поклонников зажигательным танцем, при котором задирала юбку.
Фото: Instagram Аллы Пугачевой102
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