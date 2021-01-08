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Шоу-бизнес

Умерла звезда фильмов "Полицейская академия"

9:04 8 января 2021
Мэрион Рэмси роли Хукс

В возрасте 73 лет умерла американская актриса Мэрион Рэмси. Она была известна по роли застенчивой, с тихим тоненьким голоском Лаверн Хукс в серии популярных комедий 1980-х годов «Полицейская академия». Как сообщает издание Variety, Рэмси умерла у себя дома в Лос-Анджелесе. В последнее время она болела, однако точная причина смерти не называется.

Мэрион была не только актрисой, но также певицей и автором песен. Свою карьеру она начинала на Бродвее, выступая в мюзиклах.

Она также работала на телевидении, озвучивала одного из персонажей в мультсериале 1990-х годов «Семейка Аддамс» и в пародийном анимированном сериале «Робоцып» в 2006 году.

В 2015 году снялась в телевизионном фильме-катастрофе «Лавалантула», где сыграли также другие звезды «Полицейской академии» — Стив Гуттенберг, Лесли Истербрук, Майк Уинслоу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти 65-летней актрисы Тани Робертс — девушки Джеймса Бонда и звезды фильма «Шина — королева джунглей».

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