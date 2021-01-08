«Классный бампер»: Надя Дорофеева возбудила радиоведущего

Экс-солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева, отдыхающая вместе с супругом — телеведущим Владимиром Дантесом — на Бали, выложила свежее «отпускное» фото, порадовав фолловеров формами.

Дорофеева сфотографировалась стоя на мопеде, эротично отставив «пятую точку». «Пристально слежу за вами», — так прокомментировала она фотографию в Instagram.

Под этим постом, в частности, отметился и радиоведущий Слава Демин, чей комментарий вышел в топ.

Напомним, что Владимир Дантес перед Новым годом то ли пожаловался, то ли похвастался тем, что ему удалось впервые обгореть на солнце в конце декабря.

Фото Нади Дорофеевой из социальных сетей.

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