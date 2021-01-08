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Шоу-бизнес

Названы самые высокооплачиваемые супермодели мира

10:31 8 января 2021
Жизель Бюндшен

Названы самые высокооплачиваемые супермодели мира. Как сообщает издание Business Insider, первое место занимает ветеран фэшн-бизнеса — 40-летняя бразильянка Жизель Бюндхен. Она заработала за год 44 миллиона долларов. Хотя формально Жизель «ушла на пенсию», покинув подиум, она продолжает зарабатывать огромные деньги на рекламных контрактах, а также на продаже обуви собственного бренда.

Жизель Бюндшен

Второе место досталось 28-летней британке Каре Делевинь. По информации издания она заработала по меньшей мере девять миллионов долларов. А английская газета The Sun оценила ее годовой доход почти в 21,2 миллиона долларов. Помимо карьеры модели Делевинь снимается в кино и в рекламе, занимается дизайном одежды, написала роман и выпустила два музыкальных альбома.

Кара Делевинь

Третье место занимает 39-летняя бразильянка Адриана Лима. Бывший «ангел» Victoria's Secret также стала за год богаче на девять миллионов долларов.

Адриана Лима

Фото Maxim/Vivara

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