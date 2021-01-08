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Шоу-бизнес

«Зачем рис на лбу?» Певец Сергей Лазарев заинтриговал поклонников

11:11 8 января 2021
Сергей Лазарев

Певец и актер Сергей Лазарев поделился впечатлениями от посещения острова Бали и разместил в своем Instagram странное фото.

Сергей Лазарев отметил, что скептически относился к заявлениям, что остров Бали — это место силы.

«Но приехав на остров, я сам почувствовал невероятную энергетику и какой-то особенный посыл. Многие вещи в голове стали яснее, на многое я стал спокойнее реагировать, а что-то и вовсе пропускаю мимо ушей. Я понял, что важно быть в гармонии с собой», — написал певец.

При этом фолловеров удивило, что на фото у Лазарева на лбу находятся зерна риса.

«Зачем рис на лбу?» — спросила одна из подписчиц. «Когда за ужином был плов, но очень хотелось спать», — предположила другая.

Ранее Сергей Лазарев нецензурно прокомментировал пост Ани Лорак.

Фото: Instagram Сергея Лазарева

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