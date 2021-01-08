Внучка Аллы Пугачевой доросла до плеча матери

После того, как далеко не низкий Филипп Киркоров (рост 193 см) назвал себя «маленьким» по сравнению с мужем Кристины Орбакайте, интернет-пользователи обратили внимание на то, как вырос ребенок Михаила Земцова и дочки Аллы Пугачевой.

Так, Кристина Орбакайте выложила в Instagram свежее фото вместе с супругом и дочкой Клавдией. «С Рождеством! Новогодние праздники продолжаются! Мы желаем вам счастья и здоровья», — пишет певица.

По фото заметно, что 8-летняя Клавдия уже доросла до плеча Кристины Орбакайте, рост которой 173 см. Рост отца девочки, который так впечатлил Филиппа Киркорова, — 198 см.

Ранее Кристина Орбакайте, прилетевшая в США, показывала, как они с дочкой и супругом гуляют по улицам Нью-Йорка, на который обрушилась снежная буря.

Фото Кристины Орбакайте из социальных сетей.

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