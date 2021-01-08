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Шоу-бизнес

MARUV показала успехи в тверке

4:33 9 января 2021
MARUV

Эпатажная певица MARUV выложила в социальные сети очередное видео с репетицией танца — в этот раз Анна Корсун занялась тверком.

В сториз в своем Instagram она выложила небольшой ролик с элементами тверка. Певица, на которой надеты красные короткие шорты и майка, сидит на коленях спиной к камере, поочередно напрягая то левое, то правое «полупопие». Периодически в кадре мелькают мужские ноги. Одно из видео певица прокомментировала так: «Тренируюсь даже на отдыхе».

Ранее Анна Корсун отреагировала на злой пост одной из подписчиц, которая прокляла MARUV и пожелала ей «гореть в аду» — поводом для агрессии стал эпатажный образ певицы. Анна Корсун в ответ призвала людей избавляться от агрессии в спортзалах, а не в соцсетях.

Фото Анны Корсун из социальных сетей.

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