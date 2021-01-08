«Поняла, почему отец запрещал танцы»: «холостяк» Сергей Мельник устроил партнерше «Панина»

Украинский футболист Сергей Мельник, который участвовал в шоу «Холостяк» и «Танці з зірками», опубликовал в своем Instagram видео «поддержки имени Панина».

В ролике показана репетиция танцевального номера, в ходе которой отрабатывается поддержка с партнершей — профессиональной танцовщицей Аделина Дели.

«Когда ты проникаешь глубоко в душу. Как говорит Аделина: „Поддержка имени Панина“. Или как картинка прямом эфире стоила круглосуточных тренировок на протяжении недели», — написал Сергей Мельник.

Очевидно, в посте присутствует намек на актера Алексея Панина, прославившегося сливами своих интимных видео, где в него засовывают руки и ноги.

В комментариях пишут: «Теперь понятно, почему после проекта многие женятся», «Только сейчас поняла, почему, когда я была малая, отец даже думать запретил о бальных танцах».

Напомним, в сети появился слух о романе Мельника с Ризатдиновой.

Фото: Instagram Сергея Мельника

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter