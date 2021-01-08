«Сенсационное возвращение дуэта»: Балан и Кароль вышли в топ догадок заинтригованных фанов «Голосу країни»

После того, как организаторы «Голоса країни-11» сообщили о премьере «грандиозного сезона» с 24 января, поклонники вовсю обсуждают, чьи голоса услышат телезрители, и высказывают свои догадки.

Дело в том, что в Instagram организаторы шоу рассказали о шести интересных моментах, в том числе, и о «сенсационном возвращении на большую сцену известного дуэта, поставленного на паузу».

По этому поводу у поклонников возникли разные мнения. В частности, один из «топовых» комментариев — о возвращении дуэта Дана Балана и Тины Кароль.

Еще высказывались предположения о дуэтах Потапа с Настей Каменских и Позитива с Надеждой Дорофеевой.

Кстати, недавно Дан Балан, призвавший украинцев встретить 2021 год с улыбкой, а уходящий 2020-й поблагодарить, получил трогательное пожелание — один из фолловеров написал: «Наслаждайтесь Карпатами вместе с Тиной Кароль! Мы любим вас обоих!«

Фото со странички Дана Балана в соцсетях.

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