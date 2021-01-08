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Шоу-бизнес

«Все песни Тинки и Даника»: на «Голос країни» обрушились фанаты прогремевшего дуэта

14:17 8 января 2021
Кароль и Балан

Поклонники дуэта Дана Балана и Тины Кароль активно высказываются в опросе, который проводится в Instagram «Голос країни».

«А какие хиты ты хотел бы услышать в новом сезоне „Голос країни. Перезагрузка“?» — спрашивают в посте.

Фанаты дуэта Дана Балана и Тины Кароль буквально атаковали комментариями:

«Помнишь», «Домой» и все песни Тинки и Даника", — написала одна из поклонниц. С ней единодушные многие .

Об огромной популярности этих песен свидетельствуют показатели на YouTube: у «Домой» — более 8 млн просмотров, а у «Помнишь» — больше 11 млн.

Напомним, недавно фолловер пожелал Дану Балану наслаждаться в 2021 году Карпатами вместе с Тиной Кароль — многие с нетерпением ждут новых песен от их дуэта.

Фото: скриншот видео

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