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Шоу-бизнес

Двойнику Гарика Харламова пригрозили вырвать кадык

15:45 8 января 2021
Двойнику Гарика Харламова пригрозили вырвать кадык

Российский шоумен Гарик Харламов, которого накануне пристыдили за нелепую шутку с покойным телеведущим Владимиром Ворошиловым, показал видео со своим двойником. По его словам, подражатель появился в соцсети TikTok и, судя по всему, серьезно донимает настоящего Гарика.

Об этом может свидетельствовать использование шоуменом кадров с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, в которых он грозит «вырвать кадык» неизвестному.

Справедливости ради, шутки «двойника» пока что выглядят откровенно слабо и пошло.

Фолловеры знаменитости уже занесли неизвестного в свои «черные списки», а также в очередной раз подчеркнули, что оригинал — лучше.

Однако, возможно, дальнейшее творчество Харламова, мишенью которого в последнее время было шоу «Давай поженимся» и его ведущая Лариса Гузеева, поможет «псевдоГарику» повысить свой уровень.

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