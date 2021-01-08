28.26 / 28.46 34.41 / 34.79
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Изолировали от всех и пичкают лекарствами: Григорий Чапкис рассказал о своем состоянии

16:17 8 января 2021
Изолировали от всех и пичкают лекарствами: Григорий Чапкис рассказал о своем состоянии

90-летнего украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса в третий раз за месяц госпитализировали с пневмонией. При этом коронавирусную инфекцию у него не подтвердили. Об этом легендарный хореограф рассказал в комментарии изданию ГОРДОН.

«Лежу в „Феофании“ в третьем корпусе… один в палате, изолированный от всех. А коронавируса у меня нет. Снова взяли тест — он дал отрицательный результат. Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Все время пичкают меня лекарствами. Уже сидеть не на чем — столько уколов мне делают. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу», — рассказал Григорий Николаевич о своих злоключениях.

Он также признался, что единственное, что его еще держит на этой земле, — звонки друзей и знакомых.

Напомним, впервые Чапкис был госпитализирован с двусторонней пневмонией в конце декабря. Перед Новым годом сын хореографа сообщил, что отца выписали домой. Однако уже 6 января он попросил снова молиться за него.

219

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан и Тина Кароль

«Сенсационное возвращение дуэта»: Балан и Кароль вышли в топ догадок заинтригованных фанов «Голосу країни»

Надя Дорофеева

«Классный бампер»: Надя Дорофеева возбудила радиоведущего

Ани Лорак

Новогоднее одиночество Ани Лорак скрасили «двое любимых»

Тарзан и Шульженко

Любовница Тарзана со своим откровенным фото покрасовалась в TikTok

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер