Изолировали от всех и пичкают лекарствами: Григорий Чапкис рассказал о своем состоянии

90-летнего украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса в третий раз за месяц госпитализировали с пневмонией. При этом коронавирусную инфекцию у него не подтвердили. Об этом легендарный хореограф рассказал в комментарии изданию ГОРДОН.

«Лежу в „Феофании“ в третьем корпусе… один в палате, изолированный от всех. А коронавируса у меня нет. Снова взяли тест — он дал отрицательный результат. Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Все время пичкают меня лекарствами. Уже сидеть не на чем — столько уколов мне делают. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу», — рассказал Григорий Николаевич о своих злоключениях.

Он также признался, что единственное, что его еще держит на этой земле, — звонки друзей и знакомых.

Напомним, впервые Чапкис был госпитализирован с двусторонней пневмонией в конце декабря. Перед Новым годом сын хореографа сообщил, что отца выписали домой. Однако уже 6 января он попросил снова молиться за него.

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