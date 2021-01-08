Родные супермодели-аристократки Стеллы Тенаннт подтвердили, что она совершила самоубийство

Родные британской супермодели Стеллы Теннант, о внезапной смерти которой сообщалось 23 декабря (спустя пять дней после ее 50-летия) подтвердили, что женщина покончила с собой. Об этом пишет Би-би-си.

В заявлении семьи говорится, что Стелла в течение некоторого времени чувствовала себя неважно и «не смогла жить дальше». У Стеллы было серьезное психическое расстройство, с которым она не сумела справиться.

У модели осталось четверо детей в возрасте от 15 до 22 лет. В августе 2020 года она рассталась со своим мужем-французом Давидом Ласнетом (остеопатом и бывшим фотографом) после 21 года брака.

Стелла была одной из самых знаменитых британских моделей 1990-х годов и работала в фэшн-бизнесе до последнего. Так, в январе 2020 года она приняла участие в показе коллекции Valentino.

Муза легендарного модельера Карла Лагерфельда происходит из аристократической семьи. Ее отец Тобиас — сын барона Гленконнера, а мать — леди Эмма Кэвендиш, дочь герцога Девонширского который является дальним родственником королевы Елизаветы II.

Фото Zara



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