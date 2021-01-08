28.26 / 28.46 34.41 / 34.79
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Вдова основателя Playboy Хью Хефнера чуть не умерла во время пластической операции

0:05 9 января 2021
Кристал Харрис-Хефнер

Вдова основателя журнала Playboy Хью Хефнера рассказала у себя в Instagram, что едва не умерла во время пластической операции. Это произошло еще 16 октября. Но только сейчас она полностью оправилась от пережитого.

34-летняя модель Кристалл Хефнер (в девичестве Харрис) решилась сделать трансфер жира. В итоге модель потеряла половину всей своей крови, и ей потребовалось переливание.

В 2016 году у Кристалл уже были проблемы из-за последствий пластической операции. Ей пришлось удалить импланты из груди после того, как они начали отравлять ее организм.

Теперь миссис Хефнер сделала выводы из полученных ею уроков. Она больше не намерена экспериментировать со своей внешностью и будет призывать женщин быть естественными. Модель называет современную культуру ловушкой, которая заставляет женщин чувствовать себя ужасными, наделяя их комплексами.

«Кино (где режиссерами в 84,9% случаях выступают мужчины) усугубляет ситуацию. Социальные медиа усугубляют ситуацию. Реклама усугубляет ситуацию. Физически фальшивые люди усугубляют ситуацию (и я была одной из них)», — написала Кристал. Она отметила, что ранее ее ценности базировались на ее внешнем виде, и она зарабатывала на этом деньги. Но теперь она переменилась.

Кристал стала третьей женой Хефнера в 2012 году. Ей было 26 лет, ему — 86. 27 сентября 2017 Хью умер в возрасте 91 года. Согласно брачному договору, Кристал не получила ничего из наследства миллионера. Однако он еще при жизни купил ей дом за пять миллионов долларов. Ей также остались все подаренные им драгоценности.

Кристал и Хью

Летом 2020 года молодая вдова нашла новую любовь в лице 32-летнего инженера космических аппаратов Натана Леви.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «мексиканская Ким Кардашьян» умерла в 29 лет из-за неудачной операции по коррекции формы ягодиц.

Фото Instagram

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан и Тина Кароль

«Сенсационное возвращение дуэта»: Балан и Кароль вышли в топ догадок заинтригованных фанов «Голосу країни»

Оксана Марченко

Анимированная Оксана Марченко «вжарила рок» в церкви

Екатерина Кухар

Катерина Кухар рассказала о самых страшных снах балерины

Тарзан и Шульженко

Любовница Тарзана со своим откровенным фото покрасовалась в TikTok

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер