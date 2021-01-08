Вдова основателя Playboy Хью Хефнера чуть не умерла во время пластической операции

Вдова основателя журнала Playboy Хью Хефнера рассказала у себя в Instagram, что едва не умерла во время пластической операции. Это произошло еще 16 октября. Но только сейчас она полностью оправилась от пережитого.

34-летняя модель Кристалл Хефнер (в девичестве Харрис) решилась сделать трансфер жира. В итоге модель потеряла половину всей своей крови, и ей потребовалось переливание.

В 2016 году у Кристалл уже были проблемы из-за последствий пластической операции. Ей пришлось удалить импланты из груди после того, как они начали отравлять ее организм.

Теперь миссис Хефнер сделала выводы из полученных ею уроков. Она больше не намерена экспериментировать со своей внешностью и будет призывать женщин быть естественными. Модель называет современную культуру ловушкой, которая заставляет женщин чувствовать себя ужасными, наделяя их комплексами.

«Кино (где режиссерами в 84,9% случаях выступают мужчины) усугубляет ситуацию. Социальные медиа усугубляют ситуацию. Реклама усугубляет ситуацию. Физически фальшивые люди усугубляют ситуацию (и я была одной из них)», — написала Кристал. Она отметила, что ранее ее ценности базировались на ее внешнем виде, и она зарабатывала на этом деньги. Но теперь она переменилась.

Кристал стала третьей женой Хефнера в 2012 году. Ей было 26 лет, ему — 86. 27 сентября 2017 Хью умер в возрасте 91 года. Согласно брачному договору, Кристал не получила ничего из наследства миллионера. Однако он еще при жизни купил ей дом за пять миллионов долларов. Ей также остались все подаренные им драгоценности.

Кристал и Хью

Летом 2020 года молодая вдова нашла новую любовь в лице 32-летнего инженера космических аппаратов Натана Леви.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «мексиканская Ким Кардашьян» умерла в 29 лет из-за неудачной операции по коррекции формы ягодиц.



Фото Instagram

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