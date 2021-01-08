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Шоу-бизнес

"Загорелый и довольный" Бедняков впечатлил огромным животом в Доминикане

17:52 8 января 2021
Андрей Бедняков

Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков, который с женой и дочерью отдыхает в районе Доминиканской Республики Пунта Кана, повеселил фолловеров в Instagram фото с «отпускным» животиком и «футболочным» загаром.

«Загорелый и довольный. Домой», — подписал он фото, призвав держаться вместе всех, кто «знает толк в загаре».

Отметим, что живот звезды — явно плод его работы с Photoshope, ведь на совсем недавних фото его пресс был практически идеальным.

На это обратили внимание и фолловеры телезнаменитости.

Напомним, другие украинские звезды также улетели на праздники в теплые края. Так, пара Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса не устает постить фото с Бали.

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