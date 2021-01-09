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Шоу-бизнес

Дядя Жора в Доминикане попробовал себя в роли фитнес-тренера и понял, что это "его"

7:27 9 января 2021
Дядя Жора в Доминикане попробовал себя в роли фитнес-тренера и понял, что это «его»

Шоумен Вадим Мичковский (сценическое имя — Дядя Жора) отдыхает в Доминиканской республике, и судя по новому видео в своем Instagram, решил сменить профессию.

В частности, он попробовал себя в роли женского фитнес-тренера, продемонстрировав свои «недюжинные» навыки с одной из групп на пляже. Однако вряд ли его «спортсменки» догадались о присутствии нового тренера, так как были повернуты к нему спинами, и в этот момент делали свои упражнения.

«Фитнес -инструктор -это мое. Идёт набор в новую группу… ещё успеете. Кто на фитнес?», — прокомментировал Вадим свои «опыты».

Однако, изрядно запыхавшись, по завершении своей креативной «тренировки» шоумен все же решил переквалифицироваться — в инструктора по бодибилдингу для мужчин.

«Супер зажигаем», «Все аниматоры нервно закурили. Дядя Жора в бой пошел», — прокомментировали видео поклонники знаменитости, а телеведущий Владимир Остапчук в шутку признался, что именно для этого и завел себе Instagram.

А тем временем в районе Доминиканской Республики Пунта Кана активно отдыхает украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков, который накануне повеселил фолловеров в Instagram фото с «отпускным» животиком и «футболочным» загаром.

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