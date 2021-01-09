Умер известный британский режиссер Майкл Эптед, снявший фильм о Джеймсе Бонде "И целого мира мало"
В четверг, 7 января, в Лос-Анджелесе скончался известный британский режиссер, сценарист и продюсер Майкл Эптед. Он умер за месяц до своего 80-летия. Причина смерти пока не называется.
Эптед родился 10 февраля 1941 года в английском городе Эйлсбери в семье страхового агента. Свою карьеру начинал в Манчестере на телестудии Granada Television. Именно там он снял один из самых громких своих проектов — документальный сериал Up, название которого можно перевести как «Взрослеем». Проект включил в себя девять частей, героями которых стали 14 британских детей. Эптед показал их жизнь с 1964 года, когда каждому из них было по семь лет.
После успеха UpМайклу доверили снимать культовый британский сериал Coronation Street, самый долгоиграющий проект в истории телевидения Великобритании. Эптед снял все серии, вышедшие в 1963—1964 годах.
В кинематографе он заявил о себе в 1974 года музыкальной драмой «Звездная пыль». Это была честная история о членах рок-группы, чьи отношения и дружба не выдержали испытания славой.
В 1980 году фильм Эптеда «Дочь шахтера», посвященный жизни и карьере певицы Лоретты Линн, роль которой блестяще сыграла Сисси Спейсек, заработал семь номинаций на премию «Оскар». Спейсек получила премию Американской киноакадемии как лучшая актриса. Картина завоевала две премии «Золотой глобус».
В 80-х Эптед снял также еще несколько заметных фильмов — триллер «Парк Горького», комедию «Критическое состояние», драму «Гориллы в тумане».
90-е оказались для режиссера не менее плодовитыми. Вышли его картины «Коллективный иск» (снят в жанре судебной драмы с Джином Хэкменом в главной роли), «Громовое сердце» (криминальная драма на основе реальных событий с Вэлом Килмером в главной роли), «Нелл» (драма с Джоди Фостер), «Крайние меры» (триллер о врачах с Джином Хэкменом и Хью Грантом).
В 1999 году в прокат вышел фильм «И целого мира мало». Это была 19-я часть бондианы, в которой роль агента 007 сыграл Пирс Броснан. Кассовые сборы составили 361,8 миллиона долларов.
В 2001 году Эптед порадовал поклонников шпионских триллеров фильмом «Энигма» с Кейт Уинслет, Джереми Нортемом и Дугреем Скоттом. Это была напряженная история о том, как группе британских математиков в годы Второй мировой войны удалось расшифровать код немецкой «Энигмы» — шифровальной машины, использовавшейся подводниками Третьего рейха для обмена секретными донесениями и приказами.
Затем были еще успешные картины — триллер «С меня хватит» с Дженнифер Лопес, фэнтези «Хроники Нарнии: Покоритель Зари», историческая драма «Удивительная благодать».
Последним фильмом Эптеда стал шпионский боевик «Тайный агент» (2017 год) с Майклом Дугласом, Нуми Рапас, Орландо Блумом и Джоном Малковичем.65
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