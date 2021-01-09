Умер известный британский режиссер Майкл Эптед, снявший фильм о Джеймсе Бонде "И целого мира мало"

В четверг, 7 января, в Лос-Анджелесе скончался известный британский режиссер, сценарист и продюсер Майкл Эптед. Он умер за месяц до своего 80-летия. Причина смерти пока не называется.

Эптед родился 10 февраля 1941 года в английском городе Эйлсбери в семье страхового агента. Свою карьеру начинал в Манчестере на телестудии Granada Television. Именно там он снял один из самых громких своих проектов — документальный сериал Up, название которого можно перевести как «Взрослеем». Проект включил в себя девять частей, героями которых стали 14 британских детей. Эптед показал их жизнь с 1964 года, когда каждому из них было по семь лет.

После успеха UpМайклу доверили снимать культовый британский сериал Coronation Street, самый долгоиграющий проект в истории телевидения Великобритании. Эптед снял все серии, вышедшие в 1963—1964 годах.

В кинематографе он заявил о себе в 1974 года музыкальной драмой «Звездная пыль». Это была честная история о членах рок-группы, чьи отношения и дружба не выдержали испытания славой.

В 1980 году фильм Эптеда «Дочь шахтера», посвященный жизни и карьере певицы Лоретты Линн, роль которой блестяще сыграла Сисси Спейсек, заработал семь номинаций на премию «Оскар». Спейсек получила премию Американской киноакадемии как лучшая актриса. Картина завоевала две премии «Золотой глобус».

Сисси Спейсек в фильме "Дочь шахтера"

В 80-х Эптед снял также еще несколько заметных фильмов — триллер «Парк Горького», комедию «Критическое состояние», драму «Гориллы в тумане».

Сигурни Уивер в драме "Гориллы в тумане"

90-е оказались для режиссера не менее плодовитыми. Вышли его картины «Коллективный иск» (снят в жанре судебной драмы с Джином Хэкменом в главной роли), «Громовое сердце» (криминальная драма на основе реальных событий с Вэлом Килмером в главной роли), «Нелл» (драма с Джоди Фостер), «Крайние меры» (триллер о врачах с Джином Хэкменом и Хью Грантом).

В 1999 году в прокат вышел фильм «И целого мира мало». Это была 19-я часть бондианы, в которой роль агента 007 сыграл Пирс Броснан. Кассовые сборы составили 361,8 миллиона долларов.

Пирс Броснан и Софи Марсо в фильме "И целого мира мало"

В 2001 году Эптед порадовал поклонников шпионских триллеров фильмом «Энигма» с Кейт Уинслет, Джереми Нортемом и Дугреем Скоттом. Это была напряженная история о том, как группе британских математиков в годы Второй мировой войны удалось расшифровать код немецкой «Энигмы» — шифровальной машины, использовавшейся подводниками Третьего рейха для обмена секретными донесениями и приказами.

Затем были еще успешные картины — триллер «С меня хватит» с Дженнифер Лопес, фэнтези «Хроники Нарнии: Покоритель Зари», историческая драма «Удивительная благодать».

Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Покоритель Зари"

Последним фильмом Эптеда стал шпионский боевик «Тайный агент» (2017 год) с Майклом Дугласом, Нуми Рапас, Орландо Блумом и Джоном Малковичем.

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter