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Шоу-бизнес

"Секси-фрау с мешком картошки": Вера Брежнева изумила поклонников новым платьем

9:43 9 января 2021
«Секси-фрау с мешком картошки»: Вера Брежнева изумила поклонников новым платьем

Российская певица Вера Брежнева, родом из украинского Днепродзержинска, показала обновку от известного бренда. Так, на своей странице в соцсети 38-летняя артистка опубликовала фото в оригинальном наряде из коллекции польского бренда Magda Butrym.

Шелковое мини-платье с драпировкой и объемным бантом звезда дополнила высокими черными сапогами с кристаллами и прической с эффектом мокрых волос.

Некоторые фанаты удивились новому образу певицы и пытались высказать свое недоумение.

Но большинство горячо приветствовали то, как Вера выбирает себе наряды и даже написали, что на такой красавице и мешок картошки будет смотреться идеально.

А тем временем пользователей соцсетей уже покоряет рано повзрослевшая дочь Веры Брежневой — Сара Киперман.

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