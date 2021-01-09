«Навели порчу»: Ксения Собчак пожаловалась на пугающе почерневшие руки

Российская телеведущая Ксения Собчак, внезапно ополчившаяся на отдых в Эмиратах, столкнулась в неожиданной проблемой: у нее внезапно почернели руки. На это обратили внимание подписчики «блондинки в шоколаде» в социальной сети Instagram, пишет ЭГ.

В частности, изменившийся цвет кожи Ксении можно заметить на последних Stories, размещенных в ее микроблоге вечером в пятницу, 8 января.

Сама она объясняет произошедшее использованием новых украшений, хотя на самом деле проблема может быть гораздо серьезнее.

«Смотрите, какие у меня черные руки. Это я не бомжиха, кольца купила. А стоит как чугунный мост. И что теперь делать?» — произносит шокированная Собчак, рассматривая руки.

При этом бывшая ведущая «Дома-2» предполагает, что «Бог наказал ее за чужую ювелирку».

Между тем, поклонники переживают, что на супругу Константина Богомолова могли навести порчу — именно об этом, согласно народным приметам, свидетельствует почернение рук под кольцами. Также это может говорить о сбоях в организме или заболеваниях.

Как известно, золото считается чувствительным металлом, который мгновенно улавливает негативное воздействие, направленное на его владелицу или владельца. Чтобы избавиться от сглаза, рекомендуют опустить колечко на время в освященную воду и протереть ею руки.

Напомним, ранее поклонники украинской певицы Насти Каменских резко отреагировали на попытку сравнить ее новогодний образ с «луком» от Ксении Собчак.

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