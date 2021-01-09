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"Сказка для "бедных": стало известно, во сколько могла обойтись свадебная церемония Бузовой и Давы

11:24 9 января 2021
«Сказка для «бедных»: стало известно, во сколько могла обойтись свадебная церемония Бузовой и Давы

Свадьба телеведущей и певицы Ольги Бузовой и её возлюбленного — рэпера Давы (Давида Манукяна) — на Мальдивах могла обойтись паре примерно в 50 тысяч рублей (чуть больше 19 тысяч гривен). Об этом пишет КП.

Издание отмечает, что свадебные церемонии на тропических островах проводятся примерно по одному и тому же сценарию: под музыку традиционных барабанщиков боду беру на пляже у океана для молодожёнов устанавливается специальная арка, украшенная цветами, которая символизирует алтарь. Возлюбленные при желании дают друг другу клятвы и обмениваются кольцами. После этого представитель отеля объявляет пару мужем и женой и вручает им специальный сертификат.

Свадебная церемония

После окончания официальной церемонии молодые танцуют под бой барабанов, а затем они могут отправиться в круиз на местной традиционной лодке «дони». Вечером их ждёт романтический ужин под звёздами на берегу океана. В стоимость также входит фото- и видеосъёмка, а также украшение номера в отеле цветочными гирляндами и лепестками роз. Как выяснилось, всё это удовольствие стоит около 700 долларов.

При желании влюблённые могут за отдельную плату заказать праздничный завтрак, вечеринку в СПА и расширенную свадебную фотосессию.

Издание не исключает, что сама церемония для Бузовой и Давы обошлась даже дешевле или вовсе бесплатно, поскольку звездная пара могла предложить в обмен рекламу отеля в соцсетях.

Ранее свадебное торжество на Мальдивах устроил и телеведущий Александр Рева, заключивший брак уже в четвертый раз.

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