С двумя сложнее: Анна Саливанчук рассказала, как ей удается справляться со своими "красавцами-парнями"
Украинская актриса Анна Саливанчук, которая в 2020 году во второй раз стала мамой, рассказала в Instagram свои секреты «одновременного воспитания» двух сыновей.
По ее словам, самым главным из них является строгое соблюдение режима — как и когда едим, когда плаваем, когда учимся, когда ложимся спать
«Режим старшего и младшего сына не похожи, но сплетены в одно целое. Да, у них конечно разные „занятия“ но мама одна. И знания „а что дальше“ очень помогает мне просчитать действия на несколько шагов вперед, планировать заботу о детях, свою работу или совместный отдых», — объяснила Анна.
По ее мнению, сыновья тоже лучше развиваются, если понимают свой режим — так их психика избегает стресса и ненужного переутомления.
Напомним, старшему сыну актрисы Глебу — 5 лет.
Фото Instagram Анны Саливанчук80
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