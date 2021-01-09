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С двумя сложнее: Анна Саливанчук рассказала, как ей удается справляться со своими "красавцами-парнями"

12:22 9 января 2021
Анна Саливанчук

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая в 2020 году во второй раз стала мамой, рассказала в Instagram свои секреты «одновременного воспитания» двух сыновей.

По ее словам, самым главным из них является строгое соблюдение режима — как и когда едим, когда плаваем, когда учимся, когда ложимся спать и т. д.

«Режим старшего и младшего сына не похожи, но сплетены в одно целое. Да, у них конечно разные „занятия“ но мама одна. И знания „а что дальше“ очень помогает мне просчитать действия на несколько шагов вперед, планировать заботу о детях, свою работу или совместный отдых», — объяснила Анна.

По ее мнению, сыновья тоже лучше развиваются, если понимают свой режим — так их психика избегает стресса и ненужного переутомления.

Напомним, старшему сыну актрисы Глебу — 5 лет.

Фото Instagram Анны Саливанчук

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