Потерял иммунитет от COVID-19 из-за пьянки: сын Никаса Сафронова Лука рассказал о новой напасти

Сын Никаса Сафронова, 31-летний пианист Лука Затравкин, пострадавший от российской вакцины «Спутник V», рассказал о новом происшествии, приключившимся с ним. Оказывается, после прививки от COVID-19 он пренебрег рекомендациями медиков и употребил спиртное через несколько дней после вакцинации. Об этом он рассказал в интервью «Собеседнику».

Последствия не заставили себя ждать: согласно анализам, уровень антител в крови Затравкина сократился до минимума.

«Я не мог отказаться другу и не поднять бокал, хотя в обычной жизни не пью. Наверное, эта рюмка и оказалась для моих антител губительной. Я думал, что нельзя пить несколько дней после первого укола. Даже не предполагал, что трое суток перед второй вакциной алкоголь тоже запрещен. Видимо, из-за спиртного я и потерял антитела», — распереживался молодой человек.

Лука Затравкин

Также в интервью он рассказал, что после введения первой дозы антител в его крови было значительно больше. Лука серьезно переживает по поводу случившегося и утверждает, что теперь даже готов привиться в третий раз. Впрочем, сын художника до сих пор не может решиться на укол из-за того, что до этого столкнулся с непредсказуемой реакцией организма: его рука посинела и распухла.

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