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Шоу-бизнес

К маленькой богачке за опытом: внучка Пугачевой и дочь Киркорова встретились с 6-летней миллионершей в США

13:27 9 января 2021
Настя с подругами из России

Шестилетняя девочка Настя Радзинская (Настя Лайк), родившаяся в российском Краснодаре, не только очень популярна в Сети, но и может похвастаться внушительным состоянием.

По данным Forbes, девочка входит в тройку самых успешных блогеров YouTube, зарабатывая в год около 18 млн долларов.

Благодаря талантам девочки ее семья смогла перебраться в Майами, где девочка успела завести дружбу со многими знаменитостями. К примеру, на ее шестилетии выступали Александр Ревва и Филипп Киркоров, а среди гостей засветились Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова, а также Игорь Николаев со своей наследницей Никой.

Как оказалось, Настя, Алла и Клава в дальнейшем продолжили дружить с юной миллионершей.

На своей странице в Instagram она показала кадры радостной встречи с девочками.

«Ура!!! Приехали мои любимые подружки!!!» — подписала маленькая богачка фотографии.

Like Nastya встречает гостей

Like Nastya с Клавой Земцовой

Фото детей пришлись по нраву пользователям сети, которые не скупятся на восторженные смайлики.

Отметим, что Анастасия Радзинская по итогам 2020 года снова попала в список десяти самых высокооплачиваемых звезд YouTube.

А в Украине блогеры нередко попадают в скандалы — как 31-летняя Алена Лоран, в отношении которой начато уголовное производство.

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