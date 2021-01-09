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Солнечная богиня: Брежнева очаровала поклонников пикантным фото в распахнутом на груди халате

13:50 9 января 2021
Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева решила порадовать поклонников фото, которое она сделала, вероятно, после душа или приема теплой ванны. На селфи в Instagram блондинка предстала в банном махровом халатике, распахнутом в области груди и обнажающим эффектную зону декольте.

«Я всегда ему рада… всегда хочу его. всегда очень его жду… люблю его ласковые прикосновения… и зимой особенно по нему скучаю… СОЛНЦЕ. Мне кажется, что я Солнечная батарейка», — написала звезда.

На лице артистки не видно макияжа, и при этом снимок получился довольно милым, что сразу же заметили пользователи Сети.

«Какая горячая женщина!», «Вызовите пожарных, я весь в огне!», «Боже, что за томный взгляд», «Вера, выходи за меня замуж», «Девочка — золотистые косы! Ты наша Солнечная батарейка!», «Роскошная», «Наша солнечная богиня», — пишут фолловеры.

Напомним, ранее Вера неожиданно для себя стала объектом для критики, решив похвастаться новым дизайнерским нарядом.

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