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Шоу-бизнес

Расплата за "побег": сыну Валерии плеснули в лицо виски на концерте

14:25 9 января 2021
Арсений Шульгин

Сын певицы Валерии подвергся атаке на концерте рэпера Моргенштерна, который состоялся накануне вечером в Сочи.

Сам 22-летний Арсений Шульгин рассказал в своем микроблоге в Instagram, что неизвестный плеснул ему в лицо виски.

При этом парень не объяснил, что стало причиной конфликта, передает 5 канал.

«Когда за твои деньги в партере тебе в лицо хлестают вискарем — это божественно. От души», — высказался Арсений.

Напомним, что 1 января наследник Валерии стал папой — супруга Лиана подарила ему дочурку. 6 января женщину выписали из больницы, а уже на следующий день Арсений улетел на отдых в Сочи. Многие пользователи Интернета раскритиковали его за это решение, отметив, что его жена сейчас больше всего нуждается в помощи. Тем не менее сама Лиана встала на защиту юноши.

«Сеня полетел на несколько дней с моим папой кататься на лыжах. Это было совместное решение, я была только за. Сеня постоянно работает, проводит время только с нами. Он очень хотел лететь вместе, но для малышки пока очень рано», — объяснила невестка Валерии на странице своего аккаунта.

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Расплата за "побег": сыну Валерии плеснули в лицо виски на концерте

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