Злостный неплательщик: Филипп Киркоров задолжал налоговой 100 тысяч рублей

Известный российский певец Филипп Киркоров проводит новогодние каникулы в Майами (штат Флорида, США). Между тем на родине поп-короля разыскивает налоговая инспекция и судебные приставы. Как оказалось, Филипп Бедросович задолжал налоговикам почти 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

«Концертные дела исполнитель ведет через свою ООО „Филипп Киркоров Продакшн“. Но пока он голосил со сцены фанатам, совсем забыл платить по счетам. Налоговики настойчиво слали компании извещения, в общей сложности накапало 95 тысяч рублей», — говорится в сообщении канала.

Несмотря на то, что сроки уплаты налога давно прошли, деньги так и не поступили на счета налоговых служб. На долг уже начисляются пени. Налоговое ведомство также обратилось в службу судебных приставов, чтобы взыскать задолженность. При неблагоприятном раскладе ведомство имеет право закрыть выезд должника за границу, что не так давно произошло с актером Павлом Деревянко.

Между тем сам Киркоров продолжает нежиться на солнышке в Майами со своими дочерьми. Пока что он никак не прокомментировал претензии налоговой. В своем микроблоге Филипп Бедросович рассказывает о своих приключениях на американском континенте.

Как писали «ФАКТЫ», недавно, находясь в США, дочь Киркорова встретилась с 6-летней миллионершей Настей Радзинской.

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