Любовь нечаянно вернется: Алла Пугачева на Рождество встретилась с бывшим возлюбленным

Примадонна советской и российской эстрады 71-летняя Алла Пугачева, отпраздновала Рождество в компании близких друзей, посетив загородный особняк известного адвоката и своей подруги Иды Достман.

Среди приглашенных был и 70-летний исполнитель Александр Буйнов, с которым Аллу Борисовну, по информации российских СМИ, почти 50 лет назад связывали романтические отношения.

Снимки с небольшой домашней вечеринки опубликовала сама Достман. На фотографии Примадонна стоит в обнимку со своим супругом Максимом Галкиным. Что же касается Буйнова, то его можно заметить в углу фотографии, рядом с сыном правозащитницы Яшей.

О бурном романе Аллы Борисовны с исполнителем хита «Мои финансы поют романсы» стало известно несколько лет назад на передаче «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой Буйнов рассказал, что влюбился в Пугачеву в середине 70-х годов. По словам певца, ему удалось добиться расположения Примадонны. Они пережили бурный, но короткий роман, который закончился из-за того, что сама Пугачева неровно дышала к Александру Розенбауму.

После этого отношения пары переросли в нежную дружбу. Она прервалась на шесть лет из-за ревности Филиппа Киркорова, однако эти времена давно остались в прошлом.

В сети фото нашли очень милым. Несмотря на то, что гостей было немало, большинство восторженных комментариев посвятили именно Алле Пугачевой.

Напомним, в своем замке в деревне Грязи Пугачева и Галкин в Новый год принимали друзей и близких. А их двойняшки Лиза и Гарри уже побывали на празднике в Кремле. В Instagram-аккаунте Лизы опубликовано яркое фото маленькой принцессы со своим знаменитым папой.

Фото Instagram/idadostman

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