"Какая хорошенькая": сеть умилил вид 14-летней Тины Кароль

Один из фан-клубов Тины Кароль разместил в Instagram архивное видео певицы.

На нем 14-летняя Татьяна Либерман (настоящее имя артистки) комментирует музыкальный фестиваль, проходивший в Ивано-Франковске в 1999 году, в котором она принимала участие.

В интервью юная певица рассказала, что уже 4 года занимается вокалом.

«Я занимаюсь эстрадным вокалом уже 4 года. Я побывала на различных фестивалях, конкурсах и выступала на многих концертах. В этом году я побывала в США, там было турне, мы давали концерты вместе с танцевальным коллективом в различных местах — это был и Нью-Йорк, и Филадельфия, и Детройт, и Хьюстон», — рассказывает будущая звезда.

При этом, на себя обращает внимание яркий макияж девушки — брови-ниточки, стрелки и темные губы.

«Красоточка, но выглядит старше 14», «Просто бусечка», «Ой, ужас», «Такая хорошенькая», — комментируют видео поклонники Тины. Многие отмечают, что в столь ранеем возрасте девушка уже имела свое мнение и характер.

Напомним, недавно один из фан-клубов популярного певца и композитора Dan Balan показал его фото в юности. На снимке певца очень трудно узнать. Он непохож на того красавца, который, по слухам, покорил Тину Кароль.

Фото Instagram/tinakarol_fantina

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