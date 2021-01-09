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Состояние тяжелое: Бориса Грачевского ввели в медикаментозную кому

17:57 9 января 2021
Борис Грачевский

Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, подхватившего коронавирус, подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, передает Telegram-канал «Mash».

Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Режиссер находится в реанимации.

Как известно, 71-летний Грачевский начал лечение от коронавирусной пневмонии еще в декабре.

Сначала он пытался справиться с болезнью дома, но после появления одышки врачи приняли решение перевести пациента в стационар.

Несмотря на тяжелое состояние, в субботу, 9 января, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Преодолеть болезнь Грачевскому помогает его супруга Екатерина Белоцерковская.

Напомним, в апреле прошлого года 71-летний Борис Грачевский в четвертый раз стал отцом. Его молодая супруга Екатерина родила сына.

Фото: Instagram/boris_grachevsky

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