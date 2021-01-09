"Все больше похожа на маму": готовящаяся к смене пола дочь Джоли поразила женственностью

Старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, Шайло, носившая ранее исключительно мужскую одежду и готовящаяся к операции по смене пола, теперь становится все более женственной.

По всей видимости, девочка отказалась от идеи вмешиваться в природный порядок вещей. Такое предположение высказывают авторы одного из фанатских Instagram-аккаунтов.

На снимках с шопинга, на который Шайло выходила вместе со звездной мамой, девочка смотрится женственно.

На ней черное худи и коротенькие джинсовые шорты, обнажившие ее длинные стройные ноги. Юная Шайло дополнила образ стильным кожаным рюкзачком и высокими кедами.

Сама Джоли в роскошном белом платье миди и светлых сланцах. Анджелина взяла с собой сумку Dior молочного цвета. Вместе с дочерью она присматривала яркие летние аксессуары.

Поклонники семейства восхитились изменениями во внешности Шайло.

«Какая красивая», «Длиннющие ноги», «Стройная и красивая», «Все больше похожа на маму», — радуются за девочку поклонники звездного семейства.

Как известно, брак Джоли и Питта распался в 2019 году после 14 лет отношений. Пара вместе воспитывала шестерых детей — сыновей Мэддокса, Пакса и Нокса, дочерей Захару, Шайло и Вивьен. Только трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда.

Ходили слухи о том, что Шайло хочет покинуть материнский дом и переселиться к отцу. Она настолько сблизилась с его бывшей женой Дженнифер Энистон, что попросила разрешения называть ее мамой. Для Джоли это стало серьезным поводом для беспокойства.

Фото Instagram/joliepittthoughts

535

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter