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Шоу-бизнес

"Леди Гага на минималках": Леся Никитюк "помогла" Наде Дорофеевой набрать миллионы просмотров ее клипа

20:08 9 января 2021
Дорофеева

Экс-солистка группы «Время и Стекло», Надя Дорофеева, начавшая недавно сольную карьеру, оригинально сообщила о 15 миллионах просмотров своей сольной песни Gorit.

Певица опубликовала в Instagram фото на четвереньках, изображая «удивленную пуму», открывшую рот от потрясения, и восторженный пост в одно предложение.

«ОоооооооооооооГООООООО !!! 15 МИЛЛИОНОВ у „gorit“!» — написала звезда.

Первыми на пост откликнулась Владимир Завадюк, глава Big entertainment shows в «1+1 media» и телеведущая Леся Никитюк, нагло заявившая, что якобы это она помогла подруге «накрутить» счетчики просмотров.

С успехом певицу поздравили друзья, коллеги и, конечно, почитатели. Комплименты фолловеров были иногда довольно странными.

Напомним, свою сольную карьеру Надя Дорофеева начала с песней «Горит». Певицу раскритиковали за то, что ее клип сняли на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни. На 22 декабря скандальный клип набрал 10 миллионов просмотров.

Фото Instagram/nadyadorofeeva

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