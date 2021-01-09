«Мама очень тяжело болеет»: дочь Анастасии Заворотнюк нарушила молчание о состоянии артистки

Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгие месяцы нарушила молчание и рассказала о состоянии своей звездной мамы.

В общении с подписчиками Instagram Анна в Stories ответила на вопрос о маме.

Одна из пользователей спросила Заворотнюк про здоровье матери. «Анечка, как ваша мама? Простите, если задела вас этим вопросом», — написала она.

Заворотнюк ответила: «Моя мама тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим».

Девушка рассказала и о своей двухлетней сводной сестре Миле Чернышевой — младшей дочери Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева.

Анна заверила, что часто играет с сестренкой. «У нее все прекрасно. Растет маленькая принцесса», — поделилась Анна, подчеркнув теплые родственные чувства смайлами в виде сердец.

Напомним, два года назад у «прекрасной няни» обнаружили опухоль головного мозга. С того момента 49-летняя Анастасия Заворотнюк перестала показываться на публике, а члены ее семьи наотрез отказываются от комментариев. Семья живет в поселке Крекшино под Москвой.

Муж Анастасии Петр Чернышев, вынужден много работать, чтобы оплачивать лечение жены. Он выступает в ледовых шоу фигуристки Татьяны Навки.

Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

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