Цель жизни – стать "закуской": актер предложил скормить себя львам

Британский актер и комик Рики Джервейс выступил с предложением скормить его тело львам после того, как он умрет.

По его мнению, он послужил бы отличной закуской для львов Лондонского зоопарка, пишет Daily Mail.

«Мы едим животных и уничтожаем места их обитания. Я бы смог дать им что-то взамен», — цитирует Джервейса издание.

Но руководство зоопарка отказало Джервейсу, подчеркнув, что трупы людей в качестве пожертвований не принимаются, в отличие от материальной помощи.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагических случаях в зоопарках, когда львы нападали на смотрителей. В заповеднике близ города Бела-Бела в южноафриканской провинции Лимпопо львы загрызли девушку-смотрительницу, которая убирала их клетку. А в зоопарке пакистанского Карачи лев откусил часть руки сотрудника, который кормил его мясом.

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