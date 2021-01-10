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Шоу-бизнес

"Красотища!" Успешная украинская супермодель восхитила пользователей упругим животиком

9:06 10 января 2021
Алла Костромичева

Ведущая телепроекта «Супер Топ-модель по-украински» Алла Костромичева опубликовала в своем Instagram-аккаунте мотивационный пост о том, как держать свое тело отличном состоянии.

Но, очевидно, физические тренировки отняли у девушки много сил, поэтому на фото был запечатлен ее животик с упругими мышцами и теннисная ракетка.

«Beauty in everything… Здесь должен был быть мотивационный текст про то, где находить силы на спорт. Но как большинство вещей в жизни все предельно просто — берёшь и делаешь», — написала Алла.

Пользователи оценили рекомендации модели с мировым именем.

В то же время некоторые пользователи отреагировали довольно неожиданно на фото.

Ранее Костромичева дала несколько советов о том, как сохранить хорошее настроение на весь день. По ее словам, нужно поставить будильник на 20 минут раньше обычного и посвятить это время единению с собой.

Также девушка рекомендует читать мотивационную литературу, обращать внимание на все позитивное и говорить «спасибо».

Вокруг себя Костромичева советует создавать положительную атмосферу, это отразится на других. А также, не стоит слишком очаровываться, чтобы не разочаровываться.

Напомним, в период действия в Украине «карантина выходного дня» Алла Костромичева действовала нестандартно — она надела провокационный наряд, влезла на стол и потребовала отмены ограничений.

Фото Instagram/alla

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