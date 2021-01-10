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Шоу-бизнес

Игорь Крутой показал празднование серебряной свадьбы с женщиной, вдохновившей его на песню «Я люблю тебя до слез»

9:40 10 января 2021
Игорь и Ольга Крутые

Популярный композитор и музыкальный продюсер Игорь Крутой опубликовал в Instagram-аккаунте трогательное видео с празднования серебряной свадьбы. На видео дети адресуют паре милые пожелания.

Видео музыкант сопроводил стихами Ольги Савельевой с хештегом #серебрянаясвадьба #25

«Возврата в юность мы не жаждем, —
Туда, увы, возврата нет!
Но, всё же, жаль, что с годом каждым,
Становится нам больше лет…

И годы те, что за плечами,
Назад отмерить — не дано.
В них были радости, печали…
Но это — было. И давно!

Пройти — бок о бок — четверть века, —
Не всем под силу этот путь!
Зависит лишь от человека:
Идти вперёд… или свернуть…"

Поклонники поздравили супругов, пожелали паре счастья и прожить еще вместе столько же.

Известно, что 66-летний композитор украинского происхождения Игорь Крутой познакомился со своей второй женой Ольгой в 1994 году в США. В то время женщина была замужем и воспитывала дочь Викторию. А Крутой переживал развод с первой женой Еленой. Через год пара узаконила свои отношения.

Именно знакомство с Ольгой вдохновило Крутого на написание знаменитой песни «Я люблю тебя до слез».

Вот уже несколько лет семья живет на две страны. Ольга занимается парфюмерным бизнесом в Нью-Джерси.

У Крутого трое детей — 38-летний сын Николай от брака с Еленой Крутой, он удочерил дочь Ольги Викторию и 17-летняя Александра, которая в следующем году оканчивает школу.

Напомним, народная артистка СССР София Ротару считает композитора Игоря Крутого своим другом. Накануне Нового года певица, которая с 2014 года не гастролирует в России, приняла участие в записи программы «Песня года» в Москве, не сумев отказать своему другу Игорю Крутому.

Фото vokrug.tv/

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