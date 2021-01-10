Игорь Крутой показал празднование серебряной свадьбы с женщиной, вдохновившей его на песню «Я люблю тебя до слез»
Популярный композитор и музыкальный продюсер Игорь Крутой опубликовал в Instagram-аккаунте трогательное видео с празднования серебряной свадьбы. На видео дети адресуют паре милые пожелания.
Видео музыкант сопроводил стихами Ольги Савельевой с хештегом #серебрянаясвадьба #25
«Возврата в юность мы не жаждем, —
Туда, увы, возврата нет!
Но, всё же, жаль, что с годом каждым,
Становится нам больше лет…
И годы те, что за плечами,
Назад отмерить — не дано.
В них были радости, печали…
Но это — было. И давно!
Пройти — бок о бок — четверть века, —
Не всем под силу этот путь!
Зависит лишь от человека:
Идти вперёд… или свернуть…"
Поклонники поздравили супругов, пожелали паре счастья и прожить еще вместе столько же.
Известно, что 66-летний композитор украинского происхождения Игорь Крутой познакомился со своей второй женой Ольгой в 1994 году в США. В то время женщина была замужем и воспитывала дочь Викторию. А Крутой переживал развод с первой женой Еленой. Через год пара узаконила свои отношения.
Именно знакомство с Ольгой вдохновило Крутого на написание знаменитой песни «Я люблю тебя до слез».
Вот уже несколько лет семья живет на две страны. Ольга занимается парфюмерным бизнесом в Нью-Джерси.
У Крутого трое детей — 38-летний сын Николай от брака с Еленой Крутой, он удочерил дочь Ольги Викторию и 17-летняя Александра, которая в следующем году оканчивает школу.
Напомним, народная артистка СССР София Ротару считает композитора Игоря Крутого своим другом. Накануне Нового года певица, которая с 2014 года не гастролирует в России, приняла участие в записи программы «Песня года» в Москве, не сумев отказать своему другу Игорю Крутому.
Фото vokrug.tv/117
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter