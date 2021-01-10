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"Не хочу делиться твоими сисями": ревнивая Даша Астафьева смутила поклонников глубоким декольте

12:07 10 января 2021
Астафьева

Украинская певица и модель Даша Астафьева нередко сопровождает свои посты в соцсетях пикантными фото. Недавнюю публикацию в Instagram о любви к чтению девушка снова сопроводила оголенной натурой.

Модель пишет, что любит и ревнует книги так же, как произведения искусства и другие шедевры. Вероятно, певица боится, что кто-то будет их любить больше, чем она сама.

«Я ревнивая безумно. И к сожалению, это касается не только людей… часто это литература, музыка, предметы искусства. Вчера закончила очередной шедевр, книгу, которая очень сильно затронула человека внутри меня», — написала красавица.

Певица пишет, что порой человек не замечает магию, потому что не ждет ее и верит с трудом. Тем не менее, она готова делиться с фолловерами этой магией, и требует того же в ответ.

«Я не волшебник, но готова иногда делиться, как и обещала! Мой внутренний жмот требует справедливости!!! Поделитесь своей такой же родной, удивительной книгой!», — пишет звезда.

Большинство поклонников высокого оценили мысли Даши и в который раз похвалили ее красоту.

Но в то же время некоторых поклонников смутило то, что говоря о таких «высоко интеллектуальных» вещах, девушка снова демонстрирует свое декольте.

Как известно, у Астафьевой это не первый опыт общения с книгами — с началом карантина она даже примерила на себя профессию библиотекаря, раздевшись в читальном зале.
Фото Instagram/da_astafieva

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