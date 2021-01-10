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Шоу-бизнес

Юная модница: Лиза Галкина поддержала "тренд на лампасы"

13:13 10 января 2021
Лиза Галкина

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза, несмотря на юный возраст, следит за модой, всегда внимательно относится к своей одежде и часто копирует взрослых.

Не так давно Алла Борисовна поддержала тренд на лампасы, представ в алом костюме с характерными полосками на рукавах свитшота и брюках. Свой образ Примадонна завершила черной бейсболкой.

О том, что такие наряды в настоящий момент актуальны, рассказывали в передаче «Модный приговор» на одном из российских телеканалов.

По словам участников программы, лампасы не только в тренде, но и будут пользоваться спросом всегда. Они перекочевали в гардеробы женщин из униформенных одеяний, что гарантирует им независимость от изменчивости моды.

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина тоже не отстает от своей знаменитой родственницы и часто выбирает наряды с лампасами. Малышка позировала возле камина в замке своих родителей в сером бомбере, украшенном разноцветными полосками на рукавах.

Кроме того, ранее Максим Галкин подловил свою наследницу в костюме с мандариновыми брюками, которые тоже украшали характерные прошивки по бокам вдоль линии швов.

Девочка дома часто ходит в спортивной одежде. В последнее время на ее лосинах и брючках есть модные лампасы.

Напомним, в новогодние праздники юморист Максим Галкин побывал с двойняшками Лизой и Гарри на детском празднике в Кремле. Маленькая Лиза выбрала себе очень запоминающийся наряд — роскошное многослойное платье в пол с крупными цветами. Головку девочки украшала небольшая корона. В сети назвали Лизу «папиной принцессой».

Фото Instagram/alla_pugacheva_orfey, Instagram/elizaveta_galkinaaa, Instagram/maxgalkinru




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Юная модница: Лиза Галкина поддержала "тренд на лампасы"

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