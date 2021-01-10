Будет двойня: сыгравшую свадьбу Бузову заподозрили в беременности

Российская певица Ольга Бузова и ее бойфренд Давид Манукян во время отдыха на Мальдивах сыграли свадьбу.

Несмотря на то, что этот брак не имеет никакой юридической силы, новость «о бракосочетании» Оли и Давида очень обрадовала поклонников пары.

Некоторые их них уверены, что не горами и реальное торжество.

Влюбленные, в свою очередь, на подобные комментарии предпочитают не реагировать, продолжая наслаждаться друг другом и не забывая при этом делиться с фолловерами красивыми кадрами.

При этом последние фотографии Бузовой вызвали шквал разнообразных эмоций. Певица заметно похудела, однако внимательные подписчики разглядели у нее беременность, и даже двойню.

К обсуждению подключились десятки поклонников звезды. Завязался спор, где, по мнению одних, Ольга слишком худая для беременности, по мнению других, напротив — все у нее хорошо.

Напомним, так называемая свадьба на южном острове обошлась паре в 700 долларов. Бузовой и Манукяну играли традиционный «Марш Мендельсона». Невеста и жених были одеты во все белое.

Фото Instagram/buzova86

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