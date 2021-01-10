28.24 / 28.43 34.41 / 34.85
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Будет двойня: сыгравшую свадьбу Бузову заподозрили в беременности

14:08 10 января 2021
Бузова

Российская певица Ольга Бузова и ее бойфренд Давид Манукян во время отдыха на Мальдивах сыграли свадьбу.

Несмотря на то, что этот брак не имеет никакой юридической силы, новость «о бракосочетании» Оли и Давида очень обрадовала поклонников пары.

Некоторые их них уверены, что не горами и реальное торжество.

Влюбленные, в свою очередь, на подобные комментарии предпочитают не реагировать, продолжая наслаждаться друг другом и не забывая при этом делиться с фолловерами красивыми кадрами.

При этом последние фотографии Бузовой вызвали шквал разнообразных эмоций. Певица заметно похудела, однако внимательные подписчики разглядели у нее беременность, и даже двойню.

К обсуждению подключились десятки поклонников звезды. Завязался спор, где, по мнению одних, Ольга слишком худая для беременности, по мнению других, напротив — все у нее хорошо.

Напомним, так называемая свадьба на южном острове обошлась паре в 700 долларов. Бузовой и Манукяну играли традиционный «Марш Мендельсона». Невеста и жених были одеты во все белое.

Фото Instagram/buzova86

88

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лиза Галкина

"Папина принцессочка": Лиза Галкина блистала с отцом на елке в Кремле

Принц Уильям и принц Гарри

Королева Елизавета расплакалась, узнав об изменении в отношениях ее внуков-принцев Уильяма и Гарри

Меган Маркл

Никогда ей не быть королевой: Меган Маркл лишилась возможности стать гражданкой Великобритании

Лиза Галкина

Юная модница: Лиза Галкина поддержала "тренд на лампасы"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер