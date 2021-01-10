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Шоу-бизнес

Друг рассказал о состоянии введенного в кому Грачевского

14:12 10 января 2021
Борис Грачевский

Друзья рассказали о состоянии инфицированного коронавирусом 71-летнего российского кинорежиссера Бориса Грачевского, накануне введенного в искусственную кому. По словам близких, в данный момент каких-либо изменений в состоянии художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» не наблюдается, сообщает «Говорит Москва».

Между тем, врачи оптимистично смотрят на перспективы Бориса Юрьевича.

«У него без изменений. У него стабильное состояние, ухудшений нет, это самое главное. Поводов для большого волнения вроде бы сейчас нет. Врачи оптимистично смотрят», — рассказал журналистам телеведущий Владимир Долинский.

Как писали «ФАКТЫ», перед Новым годом Грачевский попал в больницу с COVID-19. Поначалу он чувствовал себя относительно нормально и даже отправлял своему другу Стасу Садальскому фотографии из реанимации, однако после этого врачи стали говорить о негативной динамике. Позже медики ввели Грачевского в искусственную кому, а также подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

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