28.24 / 28.43 34.41 / 34.85
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Танцовщица на пилоне: Наташа Королева высказалась о новой девушке своего сына

16:40 10 января 2021
Архип Глушко и Наташа Королева

У 18-летнего Архипа, сына Наташи Королевой и Сергея Глушко, появилась новая девушка —танцовщица Мелисса. Об этом сообщает издание «7 дней».

Молодые люди начали выкладывать совместные фото в Instagram с лета 2020 года. О девушке Архипа Глушко известно, что она любит танцы на пилоне и отличается раскованностью — публикует в соцсетях пикантные снимки. При этом девушка гордится своим импульсивным характером.

«Разгон от милой зайки до стервы — 1,5 секунды», — характеризует себя Мелисса.

В результате Наташа Королева пообщалась с подписчиками в Instagram. «Как вам выбор сына? Одобряете или нет?» — спросил один из фолловеров певицы. «Я не вмешиваюсь!!! А девочка миленькая!!!» — написала Наташа Королева.

Напомним, любовница Тарзана показала в TikTok свое откровенное фото.

242

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Принц Уильям и принц Гарри

Королева Елизавета расплакалась, узнав об изменении в отношениях ее внуков-принцев Уильяма и Гарри

Лиза Галкина

"Папина принцессочка": Лиза Галкина блистала с отцом на елке в Кремле

Астафьева

"Не хочу делиться твоими сисями": ревнивая Даша Астафьева смутила поклонников глубоким декольте

Лиза Галкина

Юная модница: Лиза Галкина поддержала "тренд на лампасы"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер