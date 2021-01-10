Танцовщица на пилоне: Наташа Королева высказалась о новой девушке своего сына

У 18-летнего Архипа, сына Наташи Королевой и Сергея Глушко, появилась новая девушка —танцовщица Мелисса. Об этом сообщает издание «7 дней».

Молодые люди начали выкладывать совместные фото в Instagram с лета 2020 года. О девушке Архипа Глушко известно, что она любит танцы на пилоне и отличается раскованностью — публикует в соцсетях пикантные снимки. При этом девушка гордится своим импульсивным характером.

«Разгон от милой зайки до стервы — 1,5 секунды», — характеризует себя Мелисса.

В результате Наташа Королева пообщалась с подписчиками в Instagram. «Как вам выбор сына? Одобряете или нет?» — спросил один из фолловеров певицы. «Я не вмешиваюсь!!! А девочка миленькая!!!» — написала Наташа Королева.

Напомним, любовница Тарзана показала в TikTok свое откровенное фото.

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