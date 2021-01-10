«Верните Верку Сердючку»: Максим Галкин намекнул, что без украинских звезд Новый год – не праздник

Российский юморист Максим Галкин, который с дочкой Лизой блеснул на елке в Кремле, проиллюстрировал «настоящий Новый год» фрагментом из фильма «За двумя зайцами». Пост он разместил в своем Instagram.

Новый год Максим Галкин с Аллой Пугачевой встретили у себя в замке, устроив вечеринку до утра. Но звездной чете этого, похоже, оказалось мало.

«Эх, заканчиваются праздники! Вот это всегда ощущение: вроде гуляли-гуляли, но как-то недогуляли. Хотя переели. А у вас какое новогоднее послевкусие?» — написал шоумен.

Тут же он проиллюстрировал свое понятие о том, что такое «настоящий Новый год», избрав для этого фрагмент из фильма «За двумя зайцами», в котором они с Аллой Пугачевой исполнили главные роли.

Поклонники с восторгом подхватили идею Галкина, оставив в том числе комментарий: «Верните Сердючку!»:

Действительно, разве может быть настоящим Новый год без украинских артистов? Вопрос, конечно, риторический.

Напоминаем, дочь Галкина и Пугачевой Лиза следит за модой и поддерживает тренд на лампасы.

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