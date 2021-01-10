28.24 / 28.43 34.41 / 34.85
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Верните Верку Сердючку»: Максим Галкин намекнул, что без украинских звезд Новый год – не праздник

17:57 10 января 2021
Максим Галкин и Алла Пугачева

Российский юморист Максим Галкин, который с дочкой Лизой блеснул на елке в Кремле, проиллюстрировал «настоящий Новый год» фрагментом из фильма «За двумя зайцами». Пост он разместил в своем Instagram.

Новый год Максим Галкин с Аллой Пугачевой встретили у себя в замке, устроив вечеринку до утра. Но звездной чете этого, похоже, оказалось мало.

«Эх, заканчиваются праздники! Вот это всегда ощущение: вроде гуляли-гуляли, но как-то недогуляли. Хотя переели. А у вас какое новогоднее послевкусие?» — написал шоумен.

Тут же он проиллюстрировал свое понятие о том, что такое «настоящий Новый год», избрав для этого фрагмент из фильма «За двумя зайцами», в котором они с Аллой Пугачевой исполнили главные роли.

Поклонники с восторгом подхватили идею Галкина, оставив в том числе комментарий: «Верните Сердючку!»:

Действительно, разве может быть настоящим Новый год без украинских артистов? Вопрос, конечно, риторический.

Напоминаем, дочь Галкина и Пугачевой Лиза следит за модой и поддерживает тренд на лампасы.

219

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лиза Галкина

Юная модница: Лиза Галкина поддержала "тренд на лампасы"

Принц Уильям и принц Гарри

Королева Елизавета расплакалась, узнав об изменении в отношениях ее внуков-принцев Уильяма и Гарри

Лиза Галкина

"Папина принцессочка": Лиза Галкина блистала с отцом на елке в Кремле

Тина Кароль

Где любимый Dan Balan? Фанаты Тины Кароль раскритиковали состав судей на "Голосі країни"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер