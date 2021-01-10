«Кто из них мамуля?» Светлана Лобода показала красотку-маму в купальнике
Выступающая в России украинская певица Светлана Лобода решила совместить приятное с полезным и после недавнего сольного концерта на Рождество расслабиться в Дубае со своей мамой, 63-летней Натальей. Об этом артистка сообщила в Instagram.
«На отдыхе с мамулей. Люблю, когда вся семья в сборе», — подписала она пост.
На фотографиях сама артистка предстала в леопардовом бикини, а ее родительница — в однотонном купальнике темно-коричневого цвета.
При этом Светлана и Наталья позируют в зеленой траве, наслаждаясь морем и теплой погодой.
Несмотря на то, что мама певицы расположилась позади нее, подписчики разглядели эффектные ноги и стройную фигуру женщины.
«Кто из них мамуля?!», «Вот это ноги!», «Просто красотки», «Словно ровесницы или сестры», «Это мама?! У меня шок», — пишут изумленные пользователи.
Также поклонники еще раз похвалили спортивную фигуру самой Светланы, которая только в 2018 году стала мамой во второй раз.
Напомним, Лобода показала, как она готовилась к сольному концерту в Дубае.
Фото: Instagram Светланы Лободы550
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