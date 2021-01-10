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«Королева красоты»: Настя Каменских показала свои прелести во время пробежки в «канареечном» бикини

22:28 10 января 2021
Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских продолжает радовать поклонников своими фото с Мальдивов, где отдыхает вместе с мужем Алексем Потапенко. Снимки она публикует в Instagram.

Она уже примерила на себя различные наряды, посетила магазин по продаже кактусов и теперь решила пробежаться по берегу моря.

Для пробежки Настя выбрала бикини канареечного цвета, при этом показала себя как спереди, так и сзади.

«The moments of complete joy, relax and freedom» («Моменты полной радости, расслабления и свободы», — подписала Настя горячие кадры.

Ярко-желтый купальник идеально сидит на красотке и подчеркивает достоинства ее фигуры, что и отметили поклонники Анастасии Каменских.

«Какое яркое фото», «Бежишь навстречу приключениям», «Так хочется лета», «Королева красоты», — делают комплименты певице ее фанаты.

Напоминаем, фото Насти Каменских на фоне кактусов вызвало у фолловеров подозрение, что певица собралась гнать текилу.

Фото: Instagram Насти Каменских

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