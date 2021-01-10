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Шоу-бизнес

В поисках «второго я»: Мадонна ищет актрису на роль самой себя в молодости

22:43 10 января 2021
Мадонна

Перешагнув 62-летний рубеж, поп-королева и танцовщица Мадонна решила «вернуться к истокам» и рассказать о себе любимой в молодые годы, сняв байопик — сериал с элементами собственной биографии. Для этого звезда написала сценарий биографического фильма и уже рассматривает несколько кандидатур на роль самой себя, пишет The Mirror.

Мадонна

Мадонна будет создавать фильм о своей жизни в соавторстве со сценаристом «Юноны» Диабло Коди, а продюсером выступит кинорежиссер Эми Паскаль. Пока что фавориткой кинорежиссеров в кастинге считается 25-летняя Флоренс Пью.

Флоренс Пью

Другая кандидатура на эту роль — любимица публики 26-летняя Джулия Гарнер.

Джулия Гарнер

«Боссы, которые помогают создать этот фильм, хотят видеть на этом месте Флоренс, и никто не сомневается, что она может быть потрясающей. С другой стороны, фанаты и пресса уже все взвесили… Джулия является лидером мнений», — говорит источник.

Издание отмечает, что Флоренс Пью также очень востребована, в особенности после своей роли в «Маленьких женщинах», за которую она была номинирована на «Оскара».

Однако решающее слово в выборе актрисы будет принадлежать самой 62-летней Мадонне.

«Я хочу передать невероятное путешествие, которое жизнь провела со мной как с художником, музыкантом, танцором — человеком, пытающимся пробиться в этот мир. В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство поддерживало мою жизнь. Есть так много невысказанных и вдохновляющих историй, и кто лучше расскажет их, чем я. Очень важно разделить поездку на американских горках моей жизни с моим голосом и видением», — написала в прошлом году в своем Instagram певица, рассказывая о задумке снять фильм.

Напоминаем, Мадонна удивила фотографиями, на которых она позирует на унитазе.

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